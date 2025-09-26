Se realizó una nueva jornada de vacunación y desparasitación de mascotas en el CIC María Madre de Esperanza

La Veterinaria Municipal realizó una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y atención gratuita de mascotas. La misma tuvo lugar el día jueves en el CIC María Madre de Esperanza del barrio San Cayetano.
En la ocasión se aplicaron 95 vacunas, se desparasitaron 153 mascotas y se realizaron 2 atenciones. Cabe mencionar que dichos operativos tienen como objetivo de que todos los vecinos tengan la posibilidad de vacunar y desparasitar a sus perros y gatos
Aparte del los operativos, los vecinos pueden acercarse a la Veterinaria Municipal, ubicada en calle 15 entre 10 y 12 del centro, donde se brinda atención gratuita de lunes a viernes. En el caso de vacunación antirrábica y desparasitación el horario es de 8 a 12 y para atención médica se otorgan turnos de 6:30 a 9 horas.
