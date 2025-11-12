Se realizó el torneo interescolar de ajedrez

Culminando el año, se llevó a cabo en la escuela N° 327 el cierre de ajedrez escolar con un torneo inter escolar del que participaron las escuelas N° 155, 225, 31, 37, 252, la UEGP N° 54 y alumnos de la escuela municipal de ajedrez. En total fueron 50 alumnos de 4° y 5° grado que jugaron a 5 rondas.

En la ocasión se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, el secretario de Gestión y Promoción Educativa Pedro Egea, directivos, docentes y el profesor del Polideportivo Martín Busto.

Cabe mencionar que la actividad es coordinada de manera conjunta entre el municipio y Regional Educativa, con el objetivo de que todos los niños de las distintas escuelas primarias de la ciudad puedan aprender sobre ese juego de estrategia que ayuda a desarrollar la concentración, la creatividad y la resolución de problemas.

Los premiados

1° puesto Alejo Tevez (UEGP N° 54)

2° Jeremias, Jara (Escuela N° 252)

3° Pablo Alcaraz, Pablo (Escuela N°225)

4° Rebecca Jar (Escuela N° 225)

5° Máximo Quiña (Escuela 37)

– Medallas

6° Olivia Herrera (Escuela N° 327)

7° Diego Armango (Escuela N°327)

8° Luna, Maidana (Escuela N°155)

9° Isaías, Leonel (Escuela N°327)

10° Octavio Ojeda (Escuela N°252)

– Mejor Femenino:

* Caballero, Maira (Escuela N°327)

– Trofeos de participación:

Ramos, Dylan; Zarza, Nahiara;

Valentina, Quiroz y Jeremías, Dominguez todos de la escuela N° 327