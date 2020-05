Se podrían flexibilizar actividades en el marco del aislamiento preventivo obligatorio en Chaco

El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich se refirió este martes a la posibilidad cierta de flexibilizar actividades en el marco del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia de coronavirus Adelantó que se encuentra “elaborando un documento legal”.

Capitanich se refirió a la “efectividad” que viene mostrando el monitoreo sobre la tasa de contagio de COVID-19, la cual hoy asciende a 1,4%, cuando el 14 de marzo estaba en 28,1%. “Todos los indicadores han mejorado en base al aislamiento social y preventivo, el uso del barbijo, el licenciamiento obligatorio de las personas con factores de riesgo y los protocolos de bioseguridad y de higiene”, dijo.

Sobre un total de 346 casos confirmados, la provincia posee ahora un índice de duplicación de 48,8 días, con un equivalente a cuatro casos de contagios por jornada. “El presidente Alberto Fernandez planteó que la tasa de duplicación tiene que estar en 25 para ofrecer mecanismos de flexibilización. Y en virtud de que el 10 de mayo vence esta prórroga del aislamiento, estamos elaborando un nuevo documento legal para flexibilizar distintas actividades”, adelantó Capitanich.

