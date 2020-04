El presidente del banco Central de la Argentina, Miguel Pesce adelantó que desde la semana que viene, se podrá retirar o depositar dólares en efectivo en las cajas de los bancos del país.

“La semana que viene se podrá depositar o retirar dólares en los bancos“, afirmó Pesce en diálogo conAmérica TV.

Hasta ahora, las ventanillas sólo están habilitadas para el pago de jubilados, pero desde Banco Central notaron que la concurrencia a los bancos resultó bien, a pesar de ser acotada, por lo que decidieron ampliar las flexibilaciones, extendiendo los días de atención para la semana próxima, sin supeditar los turnos a los últimos números del DNI, como ocurre en la actualidad.

Finalmente, Pesce dijo que espera que los bancos aceleren esta semana los préstamos al sector privado para el pago de salarios.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir