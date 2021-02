Se piensa en otras opciones antes de suspender las PASO

Casi todos los gobernadores del país, con Jorge Capitanich a la cabeza, le plantearon a Alberto Fernández su idea de suspender las primarias este 2021. Si bien el presidente aceptó incluir el tema para las sesiones extraordinarias, está cada vez más lejos de tratarse y ya se piensan en otras opciones.

La solicitud más fuerte salió desde las provincias del Norte Grande, que ahora están encontradas en una Liga también presidida por Capitanich. Por eso, la mayoría de los firmantes del proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados corresponden a esta región.

Pero a medida que el tiempo fue pasando, también desde el Norte Grande se aportó para que la idea se vaya diluyendo: Salta y Misiones desdoblaron sus elecciones, mientras que Santiago del Estero y Corrientes están obligadas constitucionalmente a hacerlo porque también eligen Gobernador.

Ante esta situación, y sin el apoyo de la Provincia de Buenos Aires, la suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias parece haber quedado en el pasado. “Hasta este momento no hubo un consenso, entonces seguramente si no se logra rápidamente va a seguir con el cronograma”, le dice a Diario Chaco el diputado nacional Aldo Leiva, uno de los firmantes de la iniciativa.

“Cuando presentamos el proyecto lo hicimos en función de que había una gran cantidad de gobernadores que pedían la suspensión, hicimos la presentación correspondiente, pero siempre sosteniendo que es una cuestión que debe reunir el consenso necesario y si así no ocurre no va a prosperar”, añadió y resumió: “Todo indica que el proceso va a seguir tal cual está”.

Es por esta situación que ya comenzaron a estudiar otras posibilidades. Una de ellas, explicada durante la semana por Jorge Capitanich y la cual sería del agrado en Casa Rosada, es posponer la fecha de las PASO –hoy programadas para agosto- hasta fines de septiembre u octubre, para así pasar el invierno y a la vez tratar de tener más población vacunada.

“Cuando se habla de estirar un poco tiene que ver básicamente con que no sería acertado que en pleno invierno, si no tenemos inmunizada toda la sociedad, generar una movilización tan grande como ocurre cuando hay un acto eleccionario”, explica Leiva y se suma a la idea: “Creo que de no suspenderse hay que tratar de estirar lo máximo posible para después del invierno”.

Pero además, el diario Clarín dio a conocer que Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, tiene su planteo propio: “Debemos garantizar la posibilidad de que los partidos o alianzas electorales puedan definir en internas a sus candidatos y candidatas. Es por eso que se baraja la posibilidad de realizar PASO y general el mismo día. Eso en caso de que por el criterio epidemiológico deba realizarse el mismo día”, afirma el matutino que expresó el líder de La Cámpora.

