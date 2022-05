Se llevó a cabo la reunión Foros de Seguridad y Concejales de Sáenz Peña

Sáenz Peña – René Chávez integrante del Foro de Seguridad de Comisaría Segunda, hace referencia en una entrevista con ChacoNoticias a la reunión llevada a cabo el día de ayer, con el grupo de concejales: “El día lunes a las 18 horas hemos ingresado a la sala de reuniones con el grupo concejal quienes nos recibieron.”

“En el diálogo que hemos tenido hemos hablado sobre algunas realidades que venimos padeciendo y sobre el rol que el foro de seguridad tiene, para clarificar nuestros límites de trabajo y recordar que surgió por ley que fue hace años dictada.”

“Nuestro trabajo consiste nada más en la comunicación entre la comunidad y las comisarias correspondientes a las distintas zonas. Hemos solicitado, además, en esa reunión, en trabajar en forma conjunta en distintas obras referentes a la seguridad, como apertura de calles, el arreglo de mismas, la instalación de iluminación en la vía pública, temas que surgieron de las distintas reuniones con los vecinos.”

“Se planteó las problemáticas de distintos barrios como el San Cayetano o Barrio Evita, donde abundan los lugares oscuros, de altos pastizales, todo apto para las estrategias delictivas. Planteamos cuestiones que harán que podamos intervenir en conjunto para dar soluciones. “

” Respecto a las convocatorias que realiza el Ministerio, pienso que deben incluirnos, ya que asi lo establece la ley, entonces se debe dar cumplimiento. La última vez que pudimos participar fue en el mes de noviembre y luego ya no mas. Vemos que se reúnen con distintas instituciones, lo que no está mal, pero no deben desconocer nuestra opinión, la opinión del pueblo.”

“La ley establece también que el Concejo Municipal de seguridad debe existir, tema que yo supe referirme en otras reuniones anteriores con distintas autoridades para poder concretar dicho consejo, donde se verán incorporados distintas instituciones y todos los foros, para evitar “jugar” por separado. Siempre con el objetivo de brindar solución a cada problemática barrial de la ciudad.”

