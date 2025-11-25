Se jugó en Sáenz Peña la última fecha del Torneo Interliga de Ajedrez

Con la participación de 70 jugadores de distintas localidades del interior y de la escuela municipal de ajedrez, el Centro Juvenil de Cooperativa Sáenz Peña, se llevó a cabo la última fecha del torneo Interliga Centro de Ajedrez de este año, en las categorías sub/8 a la sub/ 18.
El profesor Martín Busto, agradeció a los deportistas, a los padres que los acompañaron, a las distintas instituciones y a la Asociación Chaqueña de Ajedrez por el trabajo hecho a lo largo del año que permitió el desarrollo de los diferentes encuentros; también a los profesores Matías Traglio, Maicol Martinez, a Carla Caballero, a la cooperativa por ceder el lugar y a David Johansson, quien donó remeras para sortear entre los participantes.
«Un agradecimiento especial para la municipalidad de Sáenz Peña, al intendente Bruno Cipolini y al Secretario Germán Rearte por el acompañamiento, los trofeos, medallas y certificados; sin su apoyo, no se podría haber realizado esto» dijo Busto a cargo de la escuela de ajedrez municipal.
Premiados de la Interliga Centro:
* Categoría sub/8
1°)puesto: Monzón, Facundo (La Leonesa)
2°)puesto: Quiña, Máximo
(Sáenz Peña)
3°)puesto: Somunovic Pinar, Bruno
4°) puesto: Jara, Rebecca (Sáenz Peña)
5°)puesto: Mañanes, Bautista (Quitilipi)
* Categoría sub/10
1°) puesto: Portillo, Francisco (Quitilipi)
2°) puesto: López, Kevin Nicolas (Las Breñas)
3°) puesto: Tevez, Alejo (Sáenz Peña)
4°) puesto: Giménez, Enrique (Las Breñas)
5°)puesto: Alisio, Pablo (Sáenz Peña)
6° puesto: González, Liam (Quitilipi)
* Categoría sub/12
1°) puesto: Samuel, Peralta (Sáenz Peña)
2°) puesto: Sequencia, Felipe (Las Breñas(
3°) puesto: Villarreal, Enzo (Las Breñas)
4°) puesto: López, Sebastián (Las Breñas(
5°) puesto: Torres, Thiago Benjamin (Quitilipi)
6° puesto: Godoy, Erick (Quitilipi)
* Categoría sub/14
1°) puesto: Chernak, Jonathan (Sáenz Peña)
2°) puesto: Marque, Juliana (Sáenz Peña)
3°) puesto: Peña, Jeremias (Quitilipi)
4°) puesto: Cuevas, Reina (Sáenz Peña)
5°) puesto: Gómez, Yasmin (Las Breñas)
6°) puesto: Alonso, Dilan (Sáenz Peña)
• Categoría sub/16
1°) puesto: Ávalos, Franco (Sáenz Peña)
2°) puesto: Marque, Aron (Sáenz Peña)
3°) puesto: Merlo, Uriel (Quitilipi)
4°) puesto: Rodriguez, Lautaro (Sáenz Peña)
5°) puesto: Barreto Waldemar (Pampa del Infierno)
6°) puesto: Ramirez, Alfredo (Quitilipi).
* Categoría sub/18
1°) puesto: Klenec, Drazen
2°) puesto: Rodas, Jonathan (Pampa del Infierno)
3°)puesto: Morel, Rodrigo (Quitilipi)
4°) puesto: Montenegro, Alan (Quitilipi)
5°) puesto: Portillo, César (Quitilipi)
6°) puesto: Lencina, David (Pampa del Infierno)
* Categoría Absoluta
1°) puesto: Yergovic, Jonathan (Quitilipi)
2°) puesto: Monzón, Aron
(La Leonesa)
3°) puesto: Quiña, Ariel
4°)puesto: Torales, Juan (Quitilipi)
5°) puesto: Pinat, Sebastián (Quitilipi)
6°) puesto: Ávalos, Franco (Sáenz Peña)
Los partidos se jugaron a 5 rondas por categorías y absoluto con reloj.
La superfinal con los 41 jugadores clasificados, se jugará en Villa Ángela el 6 de diciembre.
Los primeros puestos de las categorías sub/16 y 18, viajarán al Nacional a desarrollarse en 2026 en Buenos Aires.