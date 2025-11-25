Destacado Portada Sáenz Peña

Se jugó en Sáenz Peña la última fecha del Torneo Interliga de Ajedrez

25 noviembre, 2025
Walter Jara

Con la participación de 70 jugadores de distintas localidades del interior y de  la escuela municipal de ajedrez,  el Centro Juvenil de Cooperativa Sáenz Peña, se llevó a cabo la última fecha del torneo Interliga Centro de Ajedrez de este año, en las categorías sub/8 a la sub/ 18.

El profesor Martín Busto, agradeció a los deportistas, a los padres que los acompañaron, a las distintas instituciones y a la Asociación Chaqueña de Ajedrez por el trabajo hecho a lo largo del año que permitió el desarrollo de los diferentes encuentros; también a los profesores Matías Traglio, Maicol Martinez, a Carla Caballero, a la cooperativa por ceder el lugar y a David Johansson, quien donó remeras para sortear entre los participantes.

«Un agradecimiento especial para la municipalidad de Sáenz Peña, al intendente Bruno Cipolini y al Secretario Germán Rearte por el acompañamiento, los trofeos, medallas y certificados; sin su apoyo, no se podría haber realizado esto» dijo Busto a cargo de la escuela de ajedrez municipal.

Premiados de la Interliga Centro:

* Categoría sub/8
1°)puesto: Monzón, Facundo (La Leonesa)
2°)puesto: Quiña, Máximo
(Sáenz Peña)
3°)puesto: Somunovic Pinar, Bruno
4°) puesto: Jara, Rebecca  (Sáenz Peña)
5°)puesto: Mañanes, Bautista (Quitilipi)

* Categoría sub/10
1°) puesto: Portillo, Francisco (Quitilipi)
2°) puesto:  López, Kevin Nicolas (Las Breñas)
3°) puesto: Tevez, Alejo (Sáenz Peña)
4°) puesto: Giménez, Enrique (Las Breñas)
5°)puesto: Alisio, Pablo (Sáenz Peña)
6° puesto: González, Liam (Quitilipi)

* Categoría sub/12
1°) puesto: Samuel, Peralta (Sáenz Peña)
2°) puesto: Sequencia, Felipe (Las Breñas(
3°) puesto: Villarreal, Enzo (Las Breñas)
4°) puesto: López, Sebastián (Las Breñas(
5°) puesto: Torres, Thiago Benjamin (Quitilipi)
6° puesto: Godoy, Erick (Quitilipi)

* Categoría sub/14
1°) puesto: Chernak, Jonathan (Sáenz Peña)
2°) puesto: Marque, Juliana (Sáenz Peña)
3°) puesto: Peña, Jeremias (Quitilipi)
4°) puesto: Cuevas, Reina (Sáenz Peña)
5°) puesto: Gómez, Yasmin (Las Breñas)
6°) puesto: Alonso, Dilan (Sáenz Peña)

• Categoría sub/16
1°) puesto: Ávalos, Franco (Sáenz Peña)
2°) puesto: Marque, Aron (Sáenz Peña)
3°) puesto: Merlo, Uriel (Quitilipi)
4°) puesto: Rodriguez, Lautaro (Sáenz Peña)
5°) puesto: Barreto Waldemar (Pampa del Infierno)
6°) puesto: Ramirez, Alfredo (Quitilipi).

* Categoría sub/18
1°) puesto: Klenec, Drazen
2°) puesto: Rodas, Jonathan (Pampa del Infierno)
3°)puesto: Morel, Rodrigo (Quitilipi)
4°) puesto: Montenegro, Alan (Quitilipi)
5°) puesto: Portillo, César (Quitilipi)
6°) puesto: Lencina, David (Pampa del Infierno)

* Categoría Absoluta
1°) puesto: Yergovic, Jonathan (Quitilipi)
2°) puesto: Monzón, Aron
(La Leonesa)
3°) puesto: Quiña, Ariel
4°)puesto: Torales, Juan (Quitilipi)
5°) puesto: Pinat, Sebastián (Quitilipi)
6°) puesto: Ávalos, Franco (Sáenz Peña)

Los partidos se jugaron a 5 rondas por categorías y  absoluto con reloj.

La superfinal con los 41 jugadores clasificados, se jugará en Villa Ángela el 6 de diciembre.

Los primeros puestos de las categorías sub/16 y 18, viajarán al Nacional a desarrollarse en 2026 en Buenos Aires.

