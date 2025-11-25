Se jugó en Sáenz Peña la última fecha del Torneo Interliga de Ajedrez

Con la participación de 70 jugadores de distintas localidades del interior y de la escuela municipal de ajedrez, el Centro Juvenil de Cooperativa Sáenz Peña, se llevó a cabo la última fecha del torneo Interliga Centro de Ajedrez de este año, en las categorías sub/8 a la sub/ 18.

El profesor Martín Busto, agradeció a los deportistas, a los padres que los acompañaron, a las distintas instituciones y a la Asociación Chaqueña de Ajedrez por el trabajo hecho a lo largo del año que permitió el desarrollo de los diferentes encuentros; también a los profesores Matías Traglio, Maicol Martinez, a Carla Caballero, a la cooperativa por ceder el lugar y a David Johansson, quien donó remeras para sortear entre los participantes.

«Un agradecimiento especial para la municipalidad de Sáenz Peña, al intendente Bruno Cipolini y al Secretario Germán Rearte por el acompañamiento, los trofeos, medallas y certificados; sin su apoyo, no se podría haber realizado esto» dijo Busto a cargo de la escuela de ajedrez municipal.

Premiados de la Interliga Centro:

* Categoría sub/8

1°)puesto: Monzón, Facundo (La Leonesa)

2°)puesto: Quiña, Máximo

(Sáenz Peña)

3°)puesto: Somunovic Pinar, Bruno

4°) puesto: Jara, Rebecca (Sáenz Peña)

5°)puesto: Mañanes, Bautista (Quitilipi)

* Categoría sub/10

1°) puesto: Portillo, Francisco (Quitilipi)

2°) puesto: López, Kevin Nicolas (Las Breñas)

3°) puesto: Tevez, Alejo (Sáenz Peña)

4°) puesto: Giménez, Enrique (Las Breñas)

5°)puesto: Alisio, Pablo (Sáenz Peña)

6° puesto: González, Liam (Quitilipi)

* Categoría sub/12

1°) puesto: Samuel, Peralta (Sáenz Peña)

2°) puesto: Sequencia, Felipe (Las Breñas(

3°) puesto: Villarreal, Enzo (Las Breñas)

4°) puesto: López, Sebastián (Las Breñas(

5°) puesto: Torres, Thiago Benjamin (Quitilipi)

6° puesto: Godoy, Erick (Quitilipi)

* Categoría sub/14

1°) puesto: Chernak, Jonathan (Sáenz Peña)

2°) puesto: Marque, Juliana (Sáenz Peña)

3°) puesto: Peña, Jeremias (Quitilipi)

4°) puesto: Cuevas, Reina (Sáenz Peña)

5°) puesto: Gómez, Yasmin (Las Breñas)

6°) puesto: Alonso, Dilan (Sáenz Peña)

• Categoría sub/16

1°) puesto: Ávalos, Franco (Sáenz Peña)

2°) puesto: Marque, Aron (Sáenz Peña)

3°) puesto: Merlo, Uriel (Quitilipi)

4°) puesto: Rodriguez, Lautaro (Sáenz Peña)

5°) puesto: Barreto Waldemar (Pampa del Infierno)

6°) puesto: Ramirez, Alfredo (Quitilipi).

* Categoría sub/18

1°) puesto: Klenec, Drazen

2°) puesto: Rodas, Jonathan (Pampa del Infierno)

3°)puesto: Morel, Rodrigo (Quitilipi)

4°) puesto: Montenegro, Alan (Quitilipi)

5°) puesto: Portillo, César (Quitilipi)

6°) puesto: Lencina, David (Pampa del Infierno)

* Categoría Absoluta

1°) puesto: Yergovic, Jonathan (Quitilipi)

2°) puesto: Monzón, Aron

(La Leonesa)

3°) puesto: Quiña, Ariel

4°)puesto: Torales, Juan (Quitilipi)

5°) puesto: Pinat, Sebastián (Quitilipi)

6°) puesto: Ávalos, Franco (Sáenz Peña)

Los partidos se jugaron a 5 rondas por categorías y absoluto con reloj.

La superfinal con los 41 jugadores clasificados, se jugará en Villa Ángela el 6 de diciembre.

Los primeros puestos de las categorías sub/16 y 18, viajarán al Nacional a desarrollarse en 2026 en Buenos Aires.