Con el objetivo de reducir la circulación vehicular en el marco de la cuarentena por coronavirus , se intensificaron los controles a los conductores de vehículos, en la ciudad de Resistencia.

Y debido al retroceso a la tercera etapa del aislamiento, se tendrá que respetar la numeración de patente, cantidad de ocupantes en el vehículo, el permiso para circular y los elementos de bioseguridad.

Este sábado por la tarde, se desplegó un amplio dispositivo de control vehicular por avenida Sabin al 3000, trasladando al corralón municipal un total de 5 motos y 5 autos, los cuales no cumplieron con las normas básicas para poder circular.

