Se inicia el jueves la entrega de tarjetas de débito para beneficiarios IFE

Se atenderá una terminación de DNI por día, en puntos de entrega especiales para evitar la concentración de personas y con aplicación de protocolo de prevención de Covid-19.

Esta entrega corresponde a quienes ya tuvieron un primer cobro en el Nuevo Banco del Chaco, luego de seleccionar la opción sin CBU en Anses (Correo Argentino y cajeros Link). Para retirar la tarjeta, sólo se requiere concurrir con DNI; son válidos DNI tarjeta, DNI libreta celeste y pasaporte vigente.

Cronograma

Jueves 11/06 – Terminación DNI 0

Viernes 12/06 – Terminación DNI 1

Martes 16/06 – Terminación DNI 2

Miércoles 17/06 – Terminación DNI 3

Jueves 18/06 – Terminación DNI 4

Viernes 19/6 – Terminación DNI 5

Lunes 22/06 – Terminación DNI 6

Martes 23/06 – Terminación DNI 7

Miércoles 24/06 – Terminación DNI 8

Jueves 25/06 – Terminación DNI 9

Puntos de Entrega

Resistencia: de 10 a 16 horas, en cuatro lugares según el lugar donde se cobró el beneficio de mayo:

Club For Ever: para quienes cobraron en la Sucursal de Av. 9 de Julio.

Club Sarmiento (Perón 1515): para quienes cobraron en la Sucursal de Av. 25 de Mayo.

Club Central Norte: para quienes cobraron en el CUP de Juan B. Justo.

Club Don Bosco: para quienes cobraron en Casa Central.

Barranqueras: Plaza Sarmiento. De 10 a 16 horas.

