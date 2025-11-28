Se incendió un geriátrico en Resistencia: rescataron a 36 personas

Minutos después de las 22:15 de este jueves, la División Patrulla Preventiva intervino ante un incendio en la residencia «La Fabiana», ubicado en Estanislao López 1348 de Villa Fabiana, en Resistencia. Al llegar, los efectivos constataron la presencia de fuego y detonaciones en uno de los sectores laterales del edificio.

De inmediato, junto con el personal de enfermería, procedieron a evacuar a los 36 adultos mayores alojados en el lugar, priorizando su integridad y arriesgando la propia para ponerlos a salvo.

Intervinieron bomberos policiales, Bomberos Voluntarios San Fernando y personal médico, quienes trabajaron para controlar el siniestro y asistir a los residentes. Una ambulancia del hospital local realizó la atención preventiva.

Los 36 residentes fueron realojados en el Hotel Del Pomar. No hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

El foco ígneo se habría originado por un cortocircuito en el sector de la cocina, sin propagarse a otras áreas del edificio.