Se inauguraron obras de ampliación y mejoras en el hospital Eva Perón de Barranqueras 

La inversión de 29,5 millones de pesos fue destinada al incremento de consultorios y la incorporación de 24 camas de internación que estarán destinadas a pacientes con otras patologías que no correspondan al coronavirus, ya que el Hospital de Barranqueras fue categorizado como “corredor Covid”, es decir que brindará atención primaria a pacientes positivos y sospechosos, pero no internación.

En la inauguración de este miércoles se entregaron elementos de higiene y prevención a los trabajadores del lugar: 45 mamelucos hidro- repelentes y mamelucos genéricos, 155 barbijos tricapa y N95, 62 camisolines y 120 máscaras faciales.

