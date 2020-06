Se hizo justicia: Ganamos los estudiantes

Luego de las diversas luchas de años anteriores en dónde a nuestra agrupación no se le permitía participar en las elecciones estudiantiles por tener un pensamiento crítico y distinto a las autoridades de nuestra casa de altos estudios, el año pasado, logramos participar por PRIMERA VEZ en las Elecciones Estudiantiles llevadas a cabo, en la cual, resultamos GANADORES en AMBOS DEPARTAMENTOS. A pesar de este resultado, la Agrupación Estudiantil FUSES en conjunto con la Universidad, se atribuyeron dos Consejeros que no les correspondía por estatuto, tomando esta decisión sin importarles la voluntad democrática y popular de los que nos confiaron su voto para ser sus representantes en el máximo órgano de gobierno de nuestra casa de altos estudios.

Hoy, después de recurrir a la Justicia Federal y tras varios meses de lucha, el JUZGADO FEDERAL de Sáenz Peña hizo lugar a una acción presentada por nuestra Agrupación y los 4 Consejeros Estudiantiles son de la FRANJA MORADA, representando el 100% del Claustro Estudiantil.

La Junta Electoral ( conformada por Spitzar Yanina, Jorge Alcántara y Amilcar Aguirre ) dispuesta por la Universidad, era la encargada de comunicar los resultados y el escrutinio final de votos, la cual no lo hizo y pasó la toma de decisión final al Consejo Superior, lo que no correspondía y por lo que decidimos recurrir a la justicia.

Por todo esto, exigimos que asuman de inmediato los Consejeros por parte de nuestra Agrupación, para poder seguir defendiendo nuestros derechos y conquistar los que aún faltan, porque Los dolores que quedan son las libertades que faltan!

#SomosRepresentaciónEstudiantil

#FranjaMoradaUNCAUS

