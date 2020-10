Se habilitaron los trámites para realizar DNI y Pasaporte en el Registro Civil N° 1 de Sáenz Peña

En el Registro Civil de calle 15 de la ciudad termal ya se pueden realizar casamientos, DNI y Pasaporte.

La responsable del registro Civil N°1 de Sáenz Peña, Roxana Carballo, Comento que desde el lunes están habilitados para dar los turnos para cesamientos. “El l viernes pasado se realizaron algunas ceremonias de matrimonios de turnos que ya teníamos suspendidos desde marzo, se le está dando prioridad a esa gente que tenía los turno dados y es válido hasta el11 octubre”, comento Rosana Carballo.

La modalidad para estas ceremonias es respetando las medidas de bioseguridad correspondientes , los novios tienen que venir con barbijos, igual que los testigos, y se autoriza a una persona mas para que puede ingresar, ya sea fotógrafo o camarógrafo, únicamente esas seis personas pueden estar dentro de la oficina para la ceremonia.

“Nadie puede esperarlos afuera, no se puede tirar arroz a las parejas”, comentó la responsable del registro Civil de calle 15 y 16 de la ciudad de Sáenz Peña, recalcando que la ceremonia matrimonial se hace únicamente dentro de la oficina del Registro Civil, “no se hacen celebraciones a domicilio”.

Otros trámites

En cuanto a los tramites de comento se están realizando, DNI de 0 año que es de los bebes, actualizaciones de 8 y de 14, los cambios de domicilio, los duplicados por robo o extravío y ahora también se habilitó para realizar los trámites de pasaportes. El único trámite que no está habilitado es el pasaporte express , el que llega de 48 a 72 horas hábiles.

“Durante la pandemia se tramitaron muchos DNI por robo, fue el trámite que más se ha hecho, el trámite de DNI de adultos por robo es el que más se hace”, dijo Carballo

Al referirse al tema de pasaportes comento que desde que se habilitó a dicho trámite, “es uno de los más solicitados por turnos, son turnos telefónicos los que se dan con día y hora para que no se junte toda la gente”.

En relación a los pasaportes dijo la responsable del Registro Civil que cuando una persona viene a realizar su pasaporte lo hace para viajar a España, Italia hay gente que ya está viajando a esos países, algunos para residir en otro país”, señalo.

Horarios de atención

En cuanto a la modalidad de trabajo dijo que se está trabajando de lunes a viernes de 7 a 12.30, los turnos para DNI son telefónicos, al Registro Civil de la calle 15 tiene que llamar al 3624901096. Únicamente los turnos se dan para DNI y Pasaporte. Para la inscripción de nacimiento se realizan en el día con toda la documentación, para las defunciones lo mismo y para solicitar turnos de matrimonio se les da los requisitos y se le da fecha, para retirar la actas lo mismo, hacen la solicitud de retiro de acta y al otro día se le entregan las actas y si es muy urgente se le entrega en el día.

En el registro Civil de calle 15 también esta funcionando el del Hospital 4 de Junio desde el mes de Abril.

