Se fue “de gira” con sus amigos, al otro día se despertó y tenía una deuda de 50 mil millones de dólares: ¿Qué le pasó?

El extraño hecho tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Los Angeles. Maddie McGivern vio la impresionante suma en su cuenta bancaria y no lo podía creer. Mirá su descargo en TikTok.

La tecnología más el manejo bancario suele ser a veces terminar en un dolor de cabeza para algunos, o por lo menos, en un mar de dudas por ciertos manejos, tal es lo ocurrido en la ciudad de Los Angeles con una joven.

“Ojalá pudiera decir que compré la ciudad de Los Ángeles, pero no es lo que pasó”, ironizó la joven en sus historias de redes sociales, recopiladas por Newsweek.

McGivern, que tenía una deuda equivalente a 50 mil millones de dólares, contó qué fue lo que pasó y por qué, si tan solo había gastado 600 dólares en un boliche, tenía esa deuda astronómica, añadió ese medio.

McGivern contó que, tiempo después, llamó al banco “Chase” para que le resolvieran el problema, pero la persona que la atendió le dijo que no había visto algo así antes.

”También me dijeron que mi cuenta obtendría los 50 mil millones de dólares hasta el año 2099 (…) no sé si voy a estar viva en ese punto”, mencionó.

Desesperante viaje al banco

Al acudir angustiada a su banco, a la joven le dijeron que se trataba de un error informático en la aplicación, pero que de ninguna manera había podido gastar esa cantidad de dinero, ya que su saldo era de menos de 700 dólares, agregó esa revista. Incluso le pasó a otras personas: muchos, seguramente, vivieron el mismo susto de la joven al ver los múltiples “ceros rojos” en sus cuentas.

Tras la viralización del video, varios usuarios del banco se pronunciaron dando a conocer su inconveniente. La entidad bancaria, según esa publicación, comunicó a sus clientes que durante el pasado fin de semana presentó problemas técnicos en sus plataformas digitales, y por eso, se pudieron ver saldos extraños en las cuentas bancarias.

Echaron a una profesora porque alumnos descubrieron sus videos hot en las redes sociales

Una profesora de lengua y literatura rusa fue despedida luego que uno de sus alumnos encontrara fotos y videos hot de la docente en redes sociales.

Se trata de Victoria Kashirina, profesora de 23 años que daba clases en un colegio en Novosibirsk, Siberia y que fue despedida por “comportamiento inmoral”, luego que la madre de una alumna llegara a la escuela, reclamando que su hija había encontrado una cuenta en Instagram con fotografías y videos provocativos donde aparecía la docente.

“Durante medio año di clases, los alumnos estaban encantados. Los niños me escribieron ‘eres mi maestra favorita’”, relató la profesora a un medio local.

Según explicó Kashirina, ella ha practicado pole dance desde antes de empezar a trabajar como profesora, por lo que existe material gráfico donde ella baila y realiza estas rutinas, sin embargo, no se esperaba que cosas de su vida personal llegaran a la sala de clases.

