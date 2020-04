Se extendió hasta el 10 de mayo inclusive el plazo de suspensión del cobro de los peajes

El Gobierno extendió hasta el 10 de mayo inclusive el plazo de suspensión del cobro de los peajes en las rutas concesionadas por el Estado Nacional, de acuerdo con una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La suspensión rige desde el 20 de marzo último, día en el que se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus en todo el país.

De acuerdo con una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad, “corresponde extender la suspensión del cobro de las tarifas de peaje de los Contratos de Concesión y de la Contraprestación por Tránsito de los Contratos PPP bajo la órbita de esta Dirección, hasta el 10 de mayo de 2020, inclusive”.

