Se estrelló en Salta una avioneta que llevaba más de 130 kilos de cocaína

Una avioneta que transportaba más de 130 kilos de cocaína se estrelló en la tarde del martes en la zona del paraje San Felipe, cerca de Almirante Brown y la localidad de Horcones, en el departamento Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta.

El siniestro quedó registrado por un vecino del lugar, quien grabó el momento en que la aeronave comenzó a perder altura hasta caer detrás de unos arbustos. En las imágenes se observa cómo la avioneta impacta violentamente contra el suelo, y luego aparece completamente partida a la mitad y envuelta en llamas.

A pesar de la magnitud del accidente, no se encontraron víctimas ni heridos en el lugar, y los ocupantes de la aeronave desaparecieron tras el impacto.

En ese marco, efectivos de Gendarmería Nacional y de la División de Drogas Peligrosas de Metán, junto a personal de la Policía de Salta, acudieron al sitio del siniestro y hallaron bultos que contenían cocaína. Las autoridades confirmaron que la avioneta tenía matrícula boliviana y transportaba más de 130 kilos de droga.

Las primeras pericias apuntan a que la aeronave sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó que el piloto perdiera el control y se precipitara a tierra, quedando finalmente incrustada contra un poste.

Fuentes policiales indicaron que la avioneta tenía como posible destino una pista clandestina cercana y que dos vehículos aguardaban su llegada. Sin embargo, tras el accidente, uno de esos automóviles fue hallado incendiado intencionalmente a pocos metros del lugar.

Durante el operativo, una persona fue detenida, aunque por el momento no trascendió su identidad ni su relación con la aeronave.

La zona continúa custodiada por fuerzas federales y provinciales, mientras se desarrollan pericias para determinar la ruta de vuelo, si contaba con autorización oficial y el destino final de la carga. En el caso de la investigación quedó a cargo de la Justicia Federal que busca establecer quiénes estaban a bordo de la avioneta y si la droga formaba parte de una red de narcotráfico transnacional.