Se entregó el mecánico denunciado por violencia de género

Este lunes por la mañana, alrededor de las 9, en la Comisaría Segunda de Barranqueras, se hizo presente un hombre de 31 años, quien había sido denunciado por violencia de género doblemente calificado, por su pareja de 22 años.

El hecho sucedió el domingo en Barranqueras, cuando la damnificada manifestó que mientras se encontraba en el domicilio de esta persona, el mismo la lesionó y la apuntó con un arma de fuego.

Ante la situación, el hombre se entregó en esta dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia.