Se entregaron créditos fiscales para escuelas técnicas por más de 28 millones de pesos

El gobernador Jorge Capitanich encabezó en la mañana de este martes el acto de entrega de créditos fiscales para nueve escuelas técnicas de siete localidades. Se trata de una herramienta, ideada por el Ministerio de Educación, y que se viabilizará a través del Nuevo Banco del Chaco la cual llegará a más de 4 mil estudiantes.

El gobernador detalló que los créditos alcanzarán a nueve establecimientos educativos de siete localidades chaqueñas con un monto total de 28,3 millones de pesos que involucra a 4.800 estudiantes en el nivel de educación secundaria técnica.

“Estamos impulsando la vinculación entre educación técnica y empleo, por eso hoy entregamos cheques destinados a proyectos de escuelas técnicas patrocinados por el Banco del Chaco, mediante la línea de crédito fiscal d del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación”, dijo el mandatario quien estuvo acompañado por el ministro de Educación, Aldo Lineras y el presidente del NBCh, Federico Muñoz Femenía, entre otros.

“Sabemos e lo que significa la educación técnica para la formación profesional de los alumnos desde el punto de vista de salida laboral y también que si no se forma adecuadamente a los trabajadores, no tenemos la productividad de incorporarnos a un mercado competitivo”, mencionó Capitanich quien remarcó la necesidad de contar con “una sólida y buena base profesional de educación técnica”.

Por su parte Muñoz Femenía aseveró que “esta herramienta busca acompañar a las escuelas técnicas porque creemos que generar inversiones en estos sectores resulta fundamental”.

Lineras a su vez aseguró que “el desarrollo de la educación técnica es una prioridad; no existe una posibilidad de tener una sociedad sustentable, con desarrollo económico y técnico sin una educación técnica potente”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram