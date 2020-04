Este lunes, la directora de Epidemiología de la provincia, María Elisa Flores, anunció que se elevaron a 255 los casos confirmados de coronavirus en Chaco.

Los mismos fueron evaluados hasta las 8 de esta jornada, los cuales poseen mayor concentración en el Gran Resistencia.

“Casi el 50% de los infectados se contagiaron por contacto estrecho y un 30 por conglomerado, es decir, en reuniones de personas, por contacto de oficina o entre personal de salud”, explicó la doctora.

