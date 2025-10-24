Se detectó a seis sospechosos intentando abrir locales en el centro de Resistencia

Durante la madrugada de este viernes, el sistema de videovigilancia policial permitió detectar a un grupo de seis hombres que se desplazaban de manera sospechosa por la avenida Alberdi, en pleno centro de Resistencia, intentando abrir puertas de distintos comercios de la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 00:20 horas, cuando operadores de la División Videovigilancia realizaban tareas de observación preventiva sobre el micro y macrocentro. A través de las cámaras de seguridad, advirtieron que varios sujetos caminaban por la vereda de la avenida Alberdi, en sentido descendente, probando los accesos de diferentes locales comerciales.

Ante la maniobra sospechosa, el personal de monitoreo alertó de inmediato a la División Central Despacho, que coordinó la intervención de un móvil policial. Minutos más tarde, el móvil N°54 de la División Caminantes arribó al lugar y logró interceptar al grupo en la intersección de avenida Alberdi y Arturo Illia.

Tras ser identificados, los seis individuos fueron demorados y trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

Gracias a la rápida coordinación entre los operadores de videovigilancia y el patrullaje en calle, se evitó un posible hecho delictivo y se refuerza el trabajo preventivo en zonas comerciales durante la madrugada.