Se cumple un año de la desaparición de Jemima Aguirre: una causa “olvidada” según su familia

Catalina Jemima Aguirre tenía 26 años cuando salió de su casa el pasado 2 de diciembre de 2021. La última vez que la vieron con vida fue en su vivienda ubicada en Fontana en esa fecha que coincide con la última conexión en Whatsapp de la joven.

“El marido creía que ella estaba con nosotros. Ella cuando tenía problemas con él y discutían salía de su casa y se iba a la nuestra y se quedaba. Cuando se le pasaba, volvía. Él confiado que ella estaba con nosotros, cuando vio que pasaban los días fue y se acercó a nosotros para preguntarnos si sabíamos algo de ella, y ahí fue cuando nos enteramos de la desaparición”, contó Sofía Aguirre, hermana de Jemima, al explicar los días que tardaron en denunciar el hecho y darse cuenta de que la joven estaba desaparecida.

El caso no tiene actualmente detenidos aunque inicialmente lo estuvieron la pareja de Jemima y dos conocidos de ella.

Jemima es una joven de 27 años que salió de la casa en la que convivía con su pareja y su pequeño hijo de 6 años en Fontana en diciembre de 2021 y jamás volvió. La misteriosa desaparición contó, a fines de ese mes, con más de 12 allanamientos y 20 declaraciones testimoniales. Pese a ello, aún no hay datos certeros sobre el paradero de la mujer.

En comunicación con Diario Chaco, Sofía Aguirre anunció que esta mañana se movilizarán hacia la fiscalía ya que hace meses desconoce avances en la investigación.

“Tanto como los fiscales como la Policía ya no nos llaman, ya no nos tienen comunicados respecto a qué es lo que está pasando, si están siguiendo con el caso. Por el momento no sabemos nada”, había señalado la familia de la joven.

Fuente : Diario Chaco

