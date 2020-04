Se conoció un nuevo caso fatal por coronavirus en el Chaco

Se trata de un hombre de 91 años, que estaba internado en el sanatorio Güemes de Resistencia.

Según trascendió, el paciente tenía algunas enfermedades de base.

Así, ya son 13 las víctimas fatales por COVID-19 en la provincia del Chaco, donde hasta el momento hay 302 personas que dieron positivo.

