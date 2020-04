Se conocerá el listado de monotributistas que gozarán del beneficio de los créditos a tasa cero

La instrumentación depende de la AFIP y la devolución será en 12 cuotas, desde noviembre, y se descuenta de la misma tarjeta de crédito, como si fuera una compra en 12 cuotas. Quien tome 150 mil pesos, devolverá de octubre 2020 a septiembre 2021, 12.500 pesos.

Este A.M.A. (Asistencia a Monotributistas y Autónomos) se realizará de manera operativa desde la clave fiscal de cada contribuyente.

Desde el portal web de AFIP, con la respectiva clave fiscal de cada contribuyente, se realizará un parámetro impositivo de facturación electrónica mensual que será informado mediante el domicilio electrónico.

La AFIP va a comunicar, mediante un listado por la ventanilla electrónica, a los monotributistas y autónomos que califican para el crédito que tienen la opción de aceptarlo. Dicho organismo le va a informar la lista de beneficiarios, inmediatamente, al Banco Central. Éste instará a las entidades bancarias que tendrán dos días hábiles para acreditar el monto del crédito en las tarjetas de crédito de los beneficiarios.

