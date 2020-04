Este domingo por la tarde se confirmó la undécima muerte por coronavirus en la provincia del Chaco, donde se registran hasta aquí 251 casos.

Se trata de una mujer de 78 años, identificada como Josefina Benítez, que estaba internada en un sanatorio privado de Resistencia.

Según trascendió, la paciente padecía una insuficiencia renal crónica, y se realizaba diálisis regularmente en el centro de nefrología Fresenius.

La mujer fallecida este domingo es la cuarta víctima fatal de COVID-19 que era paciente de ese centro de diálisis.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-