Se confirmó el primer caso de COVID 19 en Sáenz Peña

En la noche de este domingo, se confirmó el primer caso de COVID 19 en Presidencia Roque Sáenz Peña. “Es un joven saenzpeñense. No viajó al exterior, es decir que se contagió aquí en Sáenz Peña”, confirmó el Licenciado Carlos Navarrete, director del Hospital “4 de Junio”.

El director del nosocomio local aclaró que se está investigando el nexo, ya que el paciente infectado con coronavirus “no tiene antecedentes de haber viajado al exterior. Estamos investigando cómo y dónde se pudo haber contagiado. El primer caso confirmado de coronavirus en Sáenz Peña es un joven de nuestra ciudad”, remarcó Navarrete . Cabe remarcar que es el primer caso de coronavirus en Presidencia Roque Sáenz Peña, tras el inicio de la pandemia a nivel mundial, a finales de 2019.

