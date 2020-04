Se anticipa tiempo bueno y ambiente agradable para los próximos días en Resistencia y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y ambiente agradable para los próximos días en Resistencia y alrededores, con temperaturas mínimas de alrededor de 15 grados y máximas apenas por encima de los 30 grados.

Para este lunes se espera neblinas matinales, cielo despejado, y vientos leves del norte rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 14 grados de mínima y 31 de máxima.

Asimismo, para el martes se prevé cielo despejado y vientos leves del noreste, con un piso térmico de 15 grados y un techo de 32.

En tanto, para el miércoles se anuncia similares condiciones del tiempo, con cielo despejado, y poco cambio de temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima de 31.

Por último, para el jueves el SMN pronostica cielo despejado, con 15 grados de temperatura mínima y 32 de máxima.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir