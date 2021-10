Se acerca el Día de la Madre y el ramo de las Indumentarias solicita ser considerado PRODUCTO ESENCIAL

Sáenz Peña – Se acerca el Día de la Madre y Analia Martínez, comerciante de la localidad se refiere de manera explicativa a las expectativas por parte de los locales comerciales para esta fecha: “Tenemos una amplia expectativa, aunque venimos con con un poquito golpeados en este último mes de septiembre. Venimos con una expectativa bastante suspendida por el tema de los precios, ya que estan empezando a largar los IFE, entonces pedimos, respecto a los productos esenciales, a los generadores de precios, que por favor No aumenten. Es lo que se está pidiendo a nivel Gobierno. Ojalá cumplan los planes que tiene el gobierno de repartir a la gente esos aumentos, pero se solicita que si se va a repartir que se parejo para todos, porque venimos nosotros que no somos productos esenciales, un poco golpeados. No estamos generando grandes ventas, entonces tenemos altas expectativas para el mes de octubre.”

“Todo está bastante tranquilo por ahora, es una semana previa al día de la madre y no se ve movimiento. Estuve en la ciudad de Buenos Aires el día del día lunes, martes, miércoles y ahí las expectativas son las misma pero al igual que aca, no hay movimiento de gente. La indumentaria ha sufrido el mismo debacle que los productos esenciales, es cierto que hubo variación de precios en comparación de lo que fue el año pasado y aparte considerando que estamos prácticamente en un verano. Una remera está prácticamente en un precio bastante alto, de los $1000 para arriba o sea que el año pasado lograbas conseguir muy por debajo de los $1000.”, acotó.

“Los generadores de precios han subido y han puesto la vara muy alta entonces, han hecho que esta inflación se vea reflejada en todos los productos. Complicado para todo lo que sea indumentaria porque generalmente noviembre es un mes bueno para nosotros, esperamos en diciembre vuelve otra vez a subir la expectativa. La política la verdad no entiendo, yo siempre hablo de política económica entonces existe una consideración muy grande al momento de las Elecciones. La ropa no está considerado un producto esencial entonces estamos con ganas de presentar un proyecto a nuestro Gobernador en dónde nos declaramos como productos esenciales, ya sea remeras, zapatillas, todo tipo de calzado, son un producto esencial.”, agregó.

“Lo presentaremos en la cámara de diputados o senadores, donde sea necesario para que nos consideren. Los diputados podrían ayudarnos a hacer eco para ayudarnos, cómo por ejemplo a que las tarjetas no nos den tanta retención que se ve reflejado en el consumidor. Porque al bajar la retención de la tarjeta de crédito le va a repercutir en el precio, la tarjeta nos descuenta por decirte un monto del 20% porque no somos productos esenciales y lo que es producto esencial le hace por ejemplo un descuento del 5%, entonces un 15% será beneficiado el consumidor, por eso conviene que pasemos a ser considerados como esenciales.”, finalizó.

