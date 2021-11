Apertura de sobres de licitación para el proyecto que mejorará la distribución de agua potable por parte de SAMEEP

Sáenz Peña – El jefe de Zona II de SAMEEP, Omar Chávez se refiere a la licitación de zona norte de agua potable para la localidad: “El día de ayer fue un dia especial para la empresa como lo será para la ciudad, ya que se realizó la apertura de los sobres de licitación de un proyecto muy importante que se gestó desde esta oficina y se viene trabajando desde hace un año y que hoy podemos ver que se vuelve realidad y tendremos a las empresas trabajando para cambiar la calidad de vida de los vecinos, lo que nos llena de orgullo.”

“Esta obra trata de 17 mil metros de cañerías que básicamente ayudara a la extensión de redes maestros en distintos puntos de la ciudad hacia la zona norte, lo cual nos ayudara a mejorar la distribución. Este proyecto lo que busca además de tener 500 conexiones nuevas, es permitir en muchos lugares brindar servicio de calidad de agua potable. Este proyecto incluye el funcionamiento de dos estaciones de distribución como lo es el tanque “el famoso hongo”, como también el centro de distribución del Puerta de Sol que hace dos años no funcionaba.”, aclaró.

Cuando hablamos de zona norte abarca un área grande, contemplando desde la calle 51 hacia el norte, y desde la ruta 95 hasta la calle 48 donde tenemos las extensiones de redes maestras de expulsión y redes maestras domiciliarias para beneficiar a las distintas viviendas y llevar un registro desde la empresa. El plazo de obra es de seis meses, estimando que comenzará dentro de un mes. Agradecemos a nuestro Gobernador, quien gestiona toda esta obra y a todos los que participaron en este gran proyecto, como también al presidente de la Nación Alberto Fernández quien dio prioridad a esta labor tan importante para el Chaco.”, añadió.

“Tenemos muchos reclamos de muchos sectores, asi que este arduo trabajo que se está realizando ayudará a solucionar cuestiones que la gente plantea que hasta hoy nos era imposible resolver. Esto nos da la oportunidad de solucionar problemáticas de agua potable de distintos barrios como el 80 viviendas que hace once años no tenían servicio; el Parque Norte donde también no podían sacar agua; el Barrio 50 vivienda y zona de la avenida 28 está logrando hoy por hoy recién tener agua potable.”, agregó.

“Esta es una obra superior a los 150 millones, un costo muy importante. Esta es la primera licitación y la semana que viene tendremos la licitación del proyecto para la obra de la cloaca de un costo de 90 millones. En el transcurso del año que viene creemos que se llevaran a cabo los otros proyectos que tenemos presentados que hacen referencia al recambio de nuestros equipos de cisterna que ayudaría a la mejor distribución luego de contar con el servicio del segundo acueducto, además la extensión de agua y coloca para el barrio Matadero, Santa Elena; la ampliación de nuestras lagunas de oxidación, entre otros. Todo esto ayudará a cambiar la calidad de vida de nuestros vecinos, finalizó.

