Se abre un nuevo frente dentro del Gobierno a raíz de un fuerte “tuit”

El Gobierno y los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada desmienten la creación de un nuevo ministerio, el número veintiuno, que sería el de la Economía Popular. Sin embargo, el proyecto existe, pero las internas dentro del Frente de Todos paralizan su discusión. Así y todo, Alberto Fernández envió un guiño púbico sobre el tema. El domingo 1 de mayo, durante la conmemoración del Día del Trabajador, las organizaciones enroladas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reivindicaron sumar esa cartera al Gabinete Nacional “para reconocer institucional y económicamente a nuestro sector”.

Lo hicieron de manera escrita y oral a través del documento que leyeron en el acto central que se realizó en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. La respuesta no se hizo esperar. El jefe de Estado, por redes sociales, escribió: “Debemos institucionalizar a quienes trabajan en la economía popular y regular su funcionamiento para que nadie quede en los márgenes de este proceso”.

Fue el primer gesto abierto del Presidente a la posibilidad de incluir el ministerio de la Economía Popular al gobierno nacional. Por ahora, en público, los actores se hacen los desentendidos y le bajan el perfil al reclamo y a la alternativa de sumar una cartera más a la administración pública. Pero puertas adentro la posibilidad no se descarta, no para este año, sino ante un eventual segundo mandato del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), recordó que la creación del ministerio de la Economía Popular lo propusieron por primera vez en 2011, sobre el final del primer mandato de Cristina Kirchner y explicó que esa cartera tendría como objetivo “institucionalizar las alternativas realistas para los excluidos de la ciudades y las ruralidades”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram