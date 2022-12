Scaloni: “La gente merece ver a sus campeones”

El entrenador campeón del mundo afirmó que el plantel regresará a la Argentina para ofrecerle al pueblo la Copa del Mundo obtenida en Qatar. “Darle felicidad al pueblo es espectacular”, agregó el DT.El flamante entrenador campeón mundial, Lionel Scaloni, confirmó que el plantel regresará al país para ofrecerle al pueblo la Copa Mundial de la FIFA obtenida en Qatar con la victoria por penales ante Francia en la final de Lusail.

El entrenador no pudo dar detalles sobre la organización de los festejos, se mostró “abierto a lo que decidan los jugadores”, a quienes destacó como los “verdaderos” protagonistas del tercer título en la historia del fútbol argentino.

“Ahora sólo pienso en ir al país a festejar -contestó cuando lo consultaron sobre su futuro-. No tengo idea cómo será, estoy abierto a lo que decidan los jugadores. Antes del partido no quería ni que me mencionaran la posibilidad porque la cabeza no está para eso, pero está claro que la gente merece ver a sus campeones”, confirmó.

