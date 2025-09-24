SAUZALITO: Detuvieron a un hombre con 11 panes de cocaína

Este miércoles, cerca del mediodía, en un operativo en el Paraje Tres Pozos de El Sauzalito, efectivos de la Comisaria El Sauzalito en conjunto con la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco lograron un significativo golpe al narcotráfico. Así, detuvieron a un presunto narcotraficante y secuestraron 11 panes de cocaína, además de un automóvil Toyota, utilizado para el transporte de la sustancia.

El procedimiento se llevó a cabo con el apoyo de la lancha de la División Patrulla Fluvial, demostrando la efectividad del trabajo, coordinado entre las distintas unidades policiales en la región de El Impenetrable.

Este exitoso operativo se enmarca en la reciente inversión realizada por el Gobierno provincial, para fortalecer el equipamiento de las fuerzas de seguridad, que incluyó la incorporación de lanchas, camionetas 4×4 y motocicletas destinadas específicamente al patrullaje en zonas de difícil acceso.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó que «estos resultados concretos reflejan el compromiso del Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico y reafirman la importancia de dotar a nuestras fuerzas policiales de las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado».

El detenido, la droga incautada y el vehículo secuestrado, fueron puestos a disposición de la Justicia federal.