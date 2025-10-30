Sameep reparó el acueducto norte y normalizó el servicio en Resistencia y Barranqueras

La empresa Sameep llevó adelante la reparación del acueducto norte, luego de detectarse la rotura de un caño de PVC de 500 milímetros sobre las avenidas Maipú y Gaboto, en la ciudad de Barranqueras. Las tareas fueron ejecutadas por el personal de redes de agua zona norte, y una vez concluidas, el servicio comenzó a restablecerse paulatinamente con la presión y el caudal habitual.

Con esta intervención, se normalizó el suministro de agua potable en la zona norte de Resistencia, así como en los barrios Monte Alto, Curne, Villa Fabiana Norte y Sur, y en las viviendas ubicadas sobre la avenida San Martín, del 2500 al 4000, en Barranqueras.

En ese marco, el presidente de Sameep, ingeniero Nicolás Diez, destacó el compromiso del personal operativo: «Valoramos enormemente el gran despliegue y esfuerzo de los agentes para ejecutar los trabajos, sin importar la hora ni la fecha en que deban hacerse».

Asimismo, subrayó que estas acciones responden a la consigna del gobernador Leandro Zdero de brindar soluciones rápidas a los usuarios. «Estas intervenciones responden a la premisa que nos encomienda el gobernador de actuar de manera inmediata ante cada inconveniente y garantizar la continuidad del servicio», afirmó Diez.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, explicó que «una vez detectado el inconveniente, se activó de inmediato el operativo de reparación con el objetivo de minimizar el impacto en el servicio y restablecer la presión habitual en el menor tiempo posible».