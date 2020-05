Salud Pública lanzará la cruzada provincial para prevenir el sarampión y la polio

Se trata de las actividades intensivas de vacunación que se llevarán a cabo en los más de 300 centros vacunatorios de toda la provincia durante junio y julio. El inicio será el lunes 1 de junio.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco desplegará la Cruzada Provincial para prevenir el sarampión y la poliomielitis que se realizará en los más de 300 vacunatorios de todo el territorio provincial durante junio y julio. Las actividades estarán destinadas a los niños y niñas de entre 5 y 6 años que deben recibir la dosis de refuerzo contra la poliomielitis y para los adultos de hasta 55 años que no cuentan con la vacuna de prevención del sarampión.

La cruzada que iniciará el 1 de junio apunta al suministro de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis para niños y niñas de 5 y 6 años. Es una estrategia “de captación de los niños y niñas en edad escolar” que actualmente están desarrollando actividades escolares de manera no presencial, indicó el jefe del Departamento de Inmunizaciones, Leonardo Villavicencio.

“De esa manera invitamos a los padres y a las madres que acerquen a los menores de 5 y 6 años hasta los vacunatorios para que se les pueda suministrar la dosis de refuerzo, que no solo se encuentra contemplada en el calendario de vacunación y es gratuita, sino también está dentro de las actividades exceptuadas y no se requiere permiso para ir hasta el centro asistencial”, explicó.

Además la cruzada provincial abarcará el suministro de la dosis de vacuna para el sarampión para adultos menores de 55 años. “Todos los adultos menores de 55 años que no cuenten con la dosis de vacuna contra el sarampión, no tengan la acreditación del suministro, también podrán acercarse hasta los más de 300 vacunatorios que hay en la provincia para recibir la dosis”, expresó Villavicencio.

En tanto, el Ministerio de Salud Pública se encuentra delineando estrategias para llevar a cabo actividades de la Cruzada Provincial al aire libre, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad contempladas en los protocolos de actuación por la pandemia de COVID-19. En la ciudad de Resistencia y el área metropolitana del Gran Resistencia estarán disponibles los hospitales Julio C. Perrando y Pediátrico Dr. Avelino Castelán para el suministro de las vacunas contra la polio y el sarampión, así como también los otros 45 centros asistenciales de la zona.

Desde el Ministerio de Salud Pública se recuerda que los niños y niñas de 5 y 6 años deben recibir las siguientes vacunas: refuerzo de IPV (para prevenir la poliomielitis); refuerzo de Triple Viral (para prevenir sarampión, rubéola y paperas) y el refuerzo de Triple Bacteriana (previene la tos coqueluche, difteria y tétanos).

