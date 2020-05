Salud pública invierte más de $85 millones en equipamiento hospitalario

El hospital Perrando, el 4 de Junio de Sáenz Peña y el Bicentenario de Juan José Castelli fortalecen su funcionamiento.

La pandemia por coronavirus en la provincia de Chaco, aceleró aún más los plazos en inversión en obras sanitarias y la compra de insumos en distintos centros de salud y hospitales de la provincia.

“Estas son las primeras entregas de una inversión total de $85 millones, que destinamos desde Salud Pública de la provincia al equipamiento de hospitales. En los próximos 15 días, la provincia espera nuevos equipos que serán distribuidos de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades”, dijo la ministra Paola Benítez en la entrega de los elementos.

La Provincia compró 11 monitores multiparamétricos y 12 laringoscopios que serán distribuidos en los hospitales que brindan atención a pacientes sospechosos o con coronavirus positivo.

El hospital Perrando adquirió 10 camas con comandos eléctricos y destinadas a la pastilla 6, de un total de 80 que fueron compradas y que llegarán los próximos días. También 4 ecógrafos, 3 cardiodesfibriladores y 5 bombas de infusión.

“Recorriendo las diferentes pastillas podemos ver que pudimos poner a este gigante de pie, en conjunto con el Ministerio de Infraestructura. Es un logro en muy corto tiempo, pero también muy concordante con el esfuerzo que estamos haciendo por poner a la salud pública de pie”, destacó Benítez.

Cabe destacar que esta inversión se suma a la reparación que se realizó en tres ascensores de los cinco que estaban desfuncionalizados desde hace más de un año en el Perrando, así como refacciones de iluminación de las pastillas 6 y 9, y las salas de Infectología, Inmunología, Emergencias, Guardia, sala de máquina y la incorporación e instalación de nuevos equipos de aire acondicionado.

La semana pasada la ministra de Salud, Paola Benítez, había entregado 4 monitores cardiotocógrafos para el Servicio de Tocoginecología. Se trató de la primera entrega de estos equipos, que serán 8 en total.

Una de las inauguraciones más recientes en este hospital, tiene que ver con el consultorio exclusivo para atención de casos sospechosos de coronavirus. Desde el sábado 2 de mayo, todas las personas que tienen síntomas como fiebre y tos, o fiebre y dolor de garganta, o fiebre y dificultad para respirar, y que pueden presentar además pérdida de gusto y olfato, deben dirigirse al consultorio ubicado en la avenida Nicolás Rojas Acosta N° 245, en el lateral del Hospital Perrando.

Es importante resaltar y destacar el acompañamiento y la asistencia permanente que recibe la cartera sanitaria provincial desde el Ministerio de Salud de la Nación, como los recientes 7 respiradores que se trajeron el sábado, sumando un total de 39 equipos para atender a pacientes con diagnóstico de coronavirus que se encuentren en estado de gravedad.

