Salud Pública entregó un equipo portátil de rayos x para el Hospital Perrando

Autoridades de la cartera sanitaria provincial presentaron la nueva aparatología que será destinada a las y los pacientes que se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva.

La ministra de Salud Pública del Chaco Paola Benítez encabezó, este martes junto a autoridades provinciales, la entrega de un equipo portátil de rayos X que será destinado para la atención de pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital “Dr. Julio C. Perrando”. Se trata de un equipamiento adquirido desde el extranjero a través de una inversión realizada por el Gobierno del Chaco.

La entrega del equipo portátil de rayos X contó también con la participación de la subsecretaria de Salud Nancy Trejo, junto a autoridades del hospital “Dr. Julio C. Perrando” con quienes recorrieron las instalaciones del centro asistencial sanitario.

Desde esta semana el hospital de Resistencia cuenta con nueva aparatología específica para mejorar con la atención que requiera diagnósticos por imagen. “Este equipo con tecnología avanzada sirve para realizar estudios de diagnóstico por imagen y todo tipo de placas radiográficas. Se trata de un equipamiento móvil será de uso exclusivo para la UTI del hospital Perrando”, señaló la jefa del Área Técnica del hospital “Dr. Julio C. Perrando” Mirta Insaurralde.

Además, explicó que el equipo está destinado para los pacientes que se encuentran en estado crítico en la UTI y que requieren distintos estudios como radiografías de tórax, de cráneo o lo que se precise en el momento según el diagnóstico de especialistas. “Con esta aparatología se puede realizar cualquier estudio de diagnóstico por imagen y será operado por los licenciados y técnicos del área”, aseguró y agradeció al gobierno provincial por el esfuerzo realizado para que el hospital pueda contar con este equipo nuevo de alta tecnología.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir