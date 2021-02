Salud Mental: El gobierno provincial avanza en políticas para fortalecer la atención de patologías

Uno de los principales puntos de trabajo será reforzar la detección, diagnóstico, contención y tratamiento de las patologías mentales que surgen durante y luego de la actual pandemia de COVID-19.

Durante la mañana del lunes, en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno se llevó a cabo una reunión del Plan Provincial de Salud Mental que estuvo encabezada por el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, y la ministra de Salud Pública, Paola Benítez, junto a autoridades de distintas áreas del Estado.

En el encuentro se analizaron diversas estrategias para optimizar y mejorar la detección precoz de patologías mentales, así como también el diagnóstico, tratamiento y contención de los pacientes tanto de Resistencia como en el interior.

Junto a distintas áreas del Gobierno del Chaco, como las carteras de Derechos Humanos y Géneros, Desarrollo Social, y el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública se encuentra trabajando en la mejora del Plan Provincial de Salud Mental, haciendo hincapié en la importancia de la detección precoz de las patologías.

“Es muy importante que los pacientes con patologías mentales sean identificados a tiempo. Realizamos un diagnóstico de la situación de salud mental en la provincia, que es una de las mayores problemáticas, cómo se viene trabajando y evaluamos las propuestas de mejoras para brindar una asistencia de calidad y con equidad para todas las personas que lo necesiten en cada rincón de la provincia”, expresó la ministra de Salud Pública del Chaco, Paola Benítez.

Dentro de las principales estrategias evaluadas durante la reunión del Plan Provincial de Salud Mental se tuvieron en cuenta el refuerzo de los dispositivos de atención de pacientes y las capacitaciones al personal sanitario encargado de diagnosticar y detectar afecciones mentales.

“Vamos a reforzar las capacitaciones para personal de salud a través del equipo Centinela y de esa manera tener un equipo especializado en la temática de salud mental que funcione las 24 horas en los sectores y efectores donde aún no hay especialistas en la materia. Es la única manera de detectar precozmente a los pacientes que requieren de asistencia y generar las redes necesarias para articular el seguimiento y el tratamiento junto a otras áreas del Estado”, explicó la ministra de Salud Pública del Chaco.

Otros aspectos fueron la incorporación de la historia clínica digital (con el objetivo de poder identificar a los pacientes con patologías que requieren asistencia en salud mental), la creación de un observatorio para relevar las necesidades que hay en la provincia; y la atención de personas luego de la pandemia por COVID-19.

“El diagnóstico y la atención en materia de salud va a ser una de las más fuertes pos pandemia, ya que las mayores afecciones mentales no son diagnosticadas porque no cuentan con síntomas precisos, como sí sucede en el caso de las enfermedades respiratorias como COVID-19. Vamos a reforzar las estrategias y las capacitaciones para el personal, fortaleciendo vínculos entre sectores para que la salud llegue a toda la población”, señaló la ministra Paola Benítez.

Ley nacional de Salud Mental

Durante el encuentro, se analizó la Ley Nacional de Salud Mental y las nuevas estrategias que se implementarán en la provincia.

“Días atrás tuvimos una reunión con el órgano de revisión de salud mental donde establecimos un diagnóstico de la situación de salud mental en la provincia, generamos una propuesta de objetivos y metas para poder avanzar en un Plan Provincial de Salud Mental que nos permita fortalecer el acceso de los usuarios y las usuarias al derecho de la salud con un enfoque en salud mental”, expresó la Subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública de Chaco, Carolina Centeno.

“Venimos trabajando con las mesas de suicidios y adicciones que son espacios plurales para construir un plan conjunto y colectivo entre distintos sectores. Chaco tiene una ley provincial que adhiere a la ley nacional de Salud Mental Nº 26.657 y desde el año pasado tiene el decreto Nº608/20 que marcó las pautas para el reordenamiento de las estrategias y servicios de salud mental en el contexto de pandemia por COVID-19 para dar respuestas a las diversas problemáticas”, añadió Centeno.

