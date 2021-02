Salud habilita nuevas postas para la vacunación de personal sanitario de instituciones privadas

Desde este miércoles 24, de 8 a 16; y durante toda la semana, se realizará la vacunación para personal de Alcec, la Asociación de Anestesiología, en el Club Central Norte; y para el Colegio de Psicólogos en Chaco For Ever.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud Pública, habilita a partir de este miércoles 24 de febrero, dos nuevas postas de vacunación para personal de salud del subsector privado. El Club Central Norte estará destinado a la aplicación de dosis para el personal de ALCEC y de la Asociación de Anestesiología; y el Club Chaco For Ever, al Colegio de Psicólogos de Resistencia. El listado de profesionales y trabajadores ya fueron confirmados y acordados con las instituciones que los agrupan.

Ambas postas estarán habilitadas de 8 a 16. Para quienes deban dirigirse al Club Central Norte, el ingreso es por Av. Las Heras; y para aquellos que tengan que aplicarse la vacuna en Chaco For Ever, el ingreso en por Av. 9 de Julio.

De esta manera, la cartera sanitaria avanza con la primera etapa de la Campaña de Vacunación Contra Covid-19, ampliando estrategias.

Hoy por la tarde, personal del Departamento de Inmunizaciones se acercó a los clubes para la instalación del equipamiento de refrigeración y los correspondientes grupos electrógenos, asegurando el correcto almacenamiento.



Además, continúan activas las postas del Club Sarmiento, ubicado en Alvear 1977; y en el Polideportivo Jaime Zapata, ubicado en la intersección de las calles García Tomás P y Giachino. Ambas brindan atención de lunes a viernes, de 8 a 16; y sábado de 8 a 12.

Recordamos que se encuentra llevando adelante la primera etapa de la Campaña de Vacunación contra COVID-19 “Elijo Vacunarme” que contempla al personal de salud (público y privado), fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales) y adultos alojados en las residencias de larga estancia.

