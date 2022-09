Salta: las multas de tránsito se pueden pagar donando sangre

La medida fue implementada en la localidad de Tartagal, para infracciones menores, como mal estacionamiento. Entidades de hemoterapia la rechazan.

Salta : El Tribunal de Faltas de la localidad salteña de Tartagal emitió una resolución que otorga la posibilidad de que las multas por infracciones menores puedan ser saldadas con sangre.

Según la iniciativa, que surgió el 1 de agosto pasado, los infractores de faltas menores (como ausencia de casco o auto mal estacionado) pueden pagar por única vez con una donación de sangre propia o de alguien que envíen en su nombre.

El fallo fue firmado por el juez del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Tartagal, Farid Obeid, quien informó que el donante podía ser la persona infraccionada o un tercero propuesto por ella.

“Es una alternativa bastante buena (…) para subsanar la infracción”, afirmó el juez Obeid en declaraciones a un canal de noticias local.

En su fundamento, describió a la donación de sangre como alternativa del trabajo comunitario para resarcir las infracciones menores “siempre que no sea reincidente”.

No obstante, aclaró que la persona infractora primero debía decidir si se acogía al beneficio y luego dar los datos de quien iba a donar la sangre.

Según Obeid, “lo que se busca con esto no es recaudar sino concientizar” y que la idea se le ocurrió cuando vio una campaña realizada por un hospital respecto a la colecta de sangre.

El acto de donación “sigue siendo voluntario. No se obliga a nadie”, afirmó el juez al considerar que, incluso, esta iniciativa era en beneficio de los propios infractores, dado que el dinero que debían pagar por la multa “lo van a poder resguardar para otras cosas”. De acuerdo a las autoridades del municipio, el monto por estas infracciones tiene un piso de 6.800 pesos.

POLÉMICA Y VOCES EN CONTRA

La diputada provincial del departamento de San Martín, Gladys Paredes, dio a conocer la iniciativa, y habló de irregularidades en la medida.

Ante la falta de un marco legal, o resolución que ampare la práctica anunciada, los concejales de Tartagal solicitarán hoy un pedido de informes en la sesión del Concejo Deliberante de dicha localidad.

Además, pedirán la presentación de Obeid al recinto para dar explicaciones sobre la controvertida medida.

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular, Oscar Torres, sostuvo que “el sólo hecho de donar sangre para morigerar una falta, aunque ésta fuera leve, le quita el espíritu de solidaridad y altruismo de la donación de sangre que pregona la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestras Normas Técnicas y Administrativas y documentos anexos a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990″.

El escrito de Torres sostiene además que “está perfectamente comprobado que toda donación de sangre que no fuera voluntaria (condicionada), implica obtener unidades de sangre con riesgo aumentado para las infecciones transmisibles por transfusión (HIV, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, sífilis, brucelosis y HTLV, éste último virus, de alta prevalencia en Salta y Jujuy)”.

Por estas razones, Torres le solicitó a la legisladora Paredes que, en su calidad de representante del Estado, “arbitre los medios como para que la iniciativa en cuestión no prospere”.

Finalmente, la diputada elevó la nota al Tribunal de Faltas de Tartagal desde la Cámara de Diputados para que la medida quede sin efecto.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram