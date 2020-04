Salario complementario: decretaron nuevas medidas económicas, en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción

A través del decreto 376/2020 -ampliatorio del 332/2020– que fue publicado este domingo, se reforzó el paquete de medidas implementado, para paliar la parálisis de la actividad durante los meses más intensos de combate contra la pandemia de coronavirus.

El “salario complementario” consistirá en la “asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado”.

El monto de esa asignación será “equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes”, aclaró la normativa.

También se pone en marcha un “sistema integral de prestaciones por desempleo” que van de un “mínimo de $ 6.000 a un máximo de $ 10.000”.

El decreto establece también que este paquete de medidas podrá extenderse desde el 12 de marzo “hasta el 30 de junio, inclusive”, aunque “para las actividades, empresas y trabajadores independientes que siguieran afectados por las medidas de distanciamiento social, aun cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio haya concluido, los beneficios podrán extenderse hasta el mes de octubre de 2020 inclusive”.

