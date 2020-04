Sáenz Peña:Por gestión del Municipio ocho emprendedores locales fueron beneficiados con el Programa de Empleo Independiente

A través de las gestiones del Municipio, ocho emprendedores locales que presentaron sus proyectos en el año 2019, fueron aprobados en el programa nacional PEI (Programa de Empleo Independiente) y podrán ejecutar sus proyectos.

El Programa brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar emprendimientos y acompaña a los emprendedores en todo lo que necesitan para ser sus propios jefes y llevar adelante sus negocios. Por decisión del intendente Bruno Cipolini, los emprendedores beneficiados fueron capacitados y acompañados durante todo el proceso por personal de la Oficina Municipal de Empleo.

Desde el inicio recibieron capacitación en orientación al trabajo independiente, gestión empresarial, formulación del plan de negocios, tutorías para ponerlo en marcha y en su crecimiento. Además, participaron de ferias y exposiciones donde pudieron vender y exhibir sus vender sus productos.

Proyectos beneficiados

En esta oportunidad fueron ocho los proyectos aprobados, algunos de ellos ya están en actividad, y serán beneficiados con asistencia económica otorgado por el Ministerio de Trabajo. Empleo y Seguridad Social de Nación. Los beneficiados son: Mosaico…»Yo te quiero»; Cerámica Les Chaco; Passion Color Belleza Integral; La Legión Fitcross; Mueble-arte; Peluquería DIAMOR; Herrería correa; Mantenimiento y Reparación Integral de PC.

Los emprendedores recibirán asistencia económica para la puesta en marcha del proyecto, que consiste en un capital inicial, no reembolsable, por participante para la compra de herramientas, maquinarias, insumos, habilitaciones y acondicionamiento del lugar de trabajo y elementos de seguridad.

Desde el Municipio se apoya constantemente el potencial de los emprendedores a través de estrategias que permitan conocer las aptitudes de los mismos, conociendo los productos y servicios que ofrecen, logrando un trabajo integral para generar el plan de negocio y que en estos casos tuvo como resultado el financiamiento a través del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación.

(*Imagen de archivo del año 2019 cuando se realizó la capacitación de dicho programa.)

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir