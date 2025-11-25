Sáenz Peña vivió un fin de semana a puro newcom

En el Club Morava, se realizó un nuevo torneo de Newcom, con una novedad, jugó por primera vez el equipo Sáenz Peña Termal.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, el Subsecretario de actividades deportivas para adultos mayores Prof. Jorge Kanas y los equipos participantes. Luego se realizó el partido inaugural en el que hizo su debut oficial el equipo +68, Sáenz Peña Termal.

Equipos participantes

Equipos participantes

Yaguareté y Libertad (Puerto Tirol), Mágicos, Estrella, Atlas y Sáenz Peña Termal (Sáenz Peña), Pantera y Bohemios (Charata), Fusión, Adultos en Acción y Cabellos Plateados (J. J Castelli), Aguará y Rebeldes (Resistencia), San Martín (Margarita Belén) y Diamantinos (Villa Berthet). Ganadores 1) Yaguareté, 2) Libertad y 3) Aguará, en +60. * Copa de Oro +50: San Martín, Atlas «A», Cabello Plateado. * Copa de Plata: 1) Adultos en Acción, 2) Diamantinos y 3) Rebeldes. * Copa de Bronce: 1) Panteras, 2) Sáenz Peña Termal. Resultados finales



* Categoría +60:



1) Yaguareté

2) Libertad

3) Aguará

4) Atlas A

5) Sáenz Peña Termal

6) Atlas B * Categoría +50:



1) San Martín, de Margarita Belén

2) Atlas, Sáenz Peña

3) Cabellos Plateados, J.J Castelli

4) Mágicos, Sáenz Peña

5) Adultos en Acción, J.J Castelli

6) Diamantinos, Villa Berthet

7) Rebeldes, Resistencia

8)Fusión J J Castelli

9) Panteras, Charata

10) Sáenz Peña Termal

11) Estrellas, Sáenz Peña Peña

