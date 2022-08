Sáenz Peña: “Vecinos vuelven a denunciar picadas y descontroles en inmediaciones de un local bailable”

Sáenz Peña.- Nuevos descontroles se habrían producido en las inmediaciones de un local bailable en calle 12 y 45, de acuerdo a la denuncia que hacen los vecinos del lugar en contacto con integrantes de Padres en Ruta.

Los vecinos vuelven a denunciar que este fin de semana se observaron picadas, suciedad en las veredas de los vecinos y obstaculización de garajes por parte de los asistentes al local bailable.

“Es lamentable que los vecinos deban recurrir a nosotros para hacer este tipo denuncias, cuando hay autoridades que deberían ocuparse de los controles a la salida de los locales bailables. No quiero cargar la tinta sobre un boliche en especial, sino en general, cuando en un lugar así a sus alrededores hacen picadas, estacionan vehículos en garajes, hay proliferación de menores, ruidos molestos, la policía debe hacer el acta de constatación y enviar a la jueza de faltas provincial. La jueza nos ha dicho personalmente que no puede actuar, si la policía no realiza el acta. Con la ley en mano, Artículo 60 del código de faltas provincial, Perturbación y desórdenes, en lugares públicos por motivos reprochables la policía está calificada para detener al dueño de dicho lugar, hoy todo se viraliza. agregó Antonio Nuñez, integrante de Padres en Ruta.

Foto Ilustrativa.-

