Sáenz Peña: Una ronda virtual para pensar la cultura

El espacio para la reflexión es siempre escatimado en la cotidiana vorágine de exigencias.

La Secretaría propone todas las tardes un círculo virtual de reflexiones sobre la cultura coordinados por el profesor Eduardo Molina.

El cancionero folclórico, las modas, libros y escritores, las estéticas contemporáneas son temas de análisis y reflexión.

El aporte de quienes transitan escenarios, bailan, actúan, recitan y cantan se vuelve protagónico.

Una reunión de voces culturales diversas para enriquecer la formación personal docente.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir