SÁENZ PEÑA: Una nena de 2 años cayó a un pozo ciego y está grave

Una nena de 2 años fue ingresada de urgencia al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña tras sufrir asfixia por inmersión, luego de caer a un pozo ciego en su vivienda de calle 8 esquina 37 del barrio Toba. Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 19:45 del domingo.

La menor fue trasladada en ambulancia (servicio 107) junto a su madre, de 21 años, y fue recibida por el doctor Cristian Zalazar, quien diagnosticó paro cardiorrespiratorio secundario por asfixia.

La niña permanece internada en la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital.

En el domicilio, los efectivos entrevistaron a la abuela de la menor, de 54 años, quien relató que la niña habría ido a hacer sus necesidades en la orilla del pozo ciego, de unos dos metros de profundidad, cuando accidentalmente cayó al interior.

El fiscal en turno, Marcelo Soto, dispuso que se aguarde la evolución de la pequeña, se tomen declaraciones testimoniales a los familiares y este lunes se realice una constatación del lugar del hecho.