Sáenz Peña: Un menor ingreso a robar a una vivienda y recibió una feroz paliza de vecinos

Un menor de 17 años ingresó a una vivienda con intenciones de robo en momentos que la dueña de casa había salido. Los vecinos lo descubrieron robando y una multitud le propinó una feroz golpiza. Ocurrió en la noche de este Viernes Santo en un domicilio del Barrio Sarmiento de nuestra ciudad.

Una docente de 49 años de edad domiciliada en el Barrio Sarmiento, denunció en Comisaría 2º que a las 20.30 horas de este viernes dejó su vivienda sin cuidado de persona alguna ya que salió a realizar unos mandados.

Al regresar a las 21 horas observó un tumulto de gente frente de su domicilio, donde logró observar que vecinos del lugar a quienes no logro identificar debido a la gran cantidad de personas que se encontraban allí, que estaban entre todos propinando una paliza a un sujeto, a quien lo tenían en el piso.

Luego observó que una de las ventanas, más precisamente situada en el sector del frente de su vivienda, tenía los cristales rotos. En esas circunstancias los vecinos le manifestaron que el sujeto a quien redujeron ingresó a su vivienda con intenciones de cometer un ilícito, pero no fue factible ya que los mismos impidieron el hecho.

Arribo un móvil policial quien resguardó al joven para que no lo siguieran golpeando, como también la invitaron a se acerque a la Comisaría 2º a realizar el correspondiente escrito.

El personal policial procedió primero al resguardo y luego al traslado hacia Medicina Legal a quien resulto ser un menor de 17 años domiciliado en el Barrio Tiro Federal.

Interviene en el caso el Dr. Cristian Arana, Fiscal de Investigaciones Nº 1 en la causa “Supuesta Tentativa de Robo”.

