Sáenz Peña: Trabajadores de Carpinterías de Aluminio se manifestarían con posibles cortes de ruta

Sáenz Peña.- Redacción ChacoNoticias: Desde la Asociación de Trabajadores de Carpinterías de Aluminio del Chaco, adelantaron a este medio que el miércoles 15 de marzo desde las 9 horas los integrantes de esta Asociación y otros trabajadores de sectores afines se estarían manifestando en las Rutas 16 o 95, todavía a definir.

La medida se llevaría adelante ante la falta de respuestas del Gobierno Provincial de conceder audiencia a la Asociación ante diferentes reclamos que elevaron a ministros y al propio Gobernador Jorge Capitanich. La medida incluiría la exposición de maquinarias adquiridas por parte de esta Asociación, las cuales hoy no tienen uso por no contar con obras donde ubicar las aberturas que se fabrican en la provincia, por medidas que no incluyen por ejemplo el “Compre Chaqueño”.

