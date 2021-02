Sáenz Peña también tuvo una vacunación vip

Ahora nadie se acuerda de la diputada Liliana Spoljaric que armo un show luego de vacunarse y lo público en sus redes sociales.

Tras conocerse a nivel nacional el escándalo por los vacunados vip, solo un dirigente en Sáenz Peña se animó a recordar un caso similar en la ciudad de Sáenz Peña apenas habían llegado las primeras vacunas a la ciudad.

Se trata del caso de la diputada Liliana Spoljaric que armó todo un show para sacarse foto y hacer notas con los medios afines sobre la vacuna que había recibido en el hospital de Presidencia Roque Sáenz Peña cuando estaba establecido que solo los trabajadores de salud recibirían la dosis. Ella haciendo caso omiso a esa disposición pidió que la vacunaran y no solo eso, también se sacó foto y fue publicada en las redes sociales, lo que genero un repudio generalizado.

La «trabajadora esencial» ordenó vacunarse primero y subió el momento «histórico» a sus redes sociales. De fondo se escuchan gritos. No se trata del aliento ciudadano sino la queja de los periodistas allí presentes que no podían creer lo que estaba sucediendo, había publicado un medio nacional.

No debemos olvidar que “los médicos del hospital quedaron impactados por la actitud de la legisladora. Todos tuvieron que esperar que la diputada terminase con el show de su vacunación”.

La actual legisladora nunca salió a explicar porque se vacuno, tampoco pidió disculpas, solo se ofuscó porque algunos medios publicaron con que “cerro el hospital para poder vacunarse”, solo a esa acusación salió para aclarar que: “¿Cómo una diputada va a cerrar un hospital para vacunarse? Es ridículo el solo pensarlo”

Y sobre la vacuna que recibió solo dijo que era “responsabilidad de los dirigentes dar el ejemplo y ser los primeros en aplicarse la vacuna para dar confianza y seguridad a la ciudadanía”, sin embargo las dosis d vacunas estaba destinado únicamente a los trabajadores de salud. Nadie había pedido a la diputada que diera el ejemplo, “la gente puede decidir si vacunarse o no, no vamos a esperar que nadie y menos una diputada que no sale de su ofician nos diga lo que tenemos que hacer”, dijeron algunos vecinos que repudiaron esta actitud.

