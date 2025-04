Sáenz Peña Sustentable y Circular: Se brindó una capacitación sobre tratamiento y clasificación de residuos a alumnos de la AILAACC

A través del programa Sáenz Peña Sustentable y Circular, el municipio continúa capacitando a los vecinos sobre la correcta disposición de los residuos. En tal sentido se llevó adelante una charla – capacitación sobre la gestión y clasificación de residuos a los alumnos de la AILAACC U.E.P N° 195.

La misma tuvo lugar en el Centro Cultural municipal y estuvo encabezada por la responsable del plan Cecilia Cipolini quien comentó que «basura es realmente lo que ya no podemos hacer nada (residuos del baño, apósitos femeninos, etc), para lo demás tenemos que usar la palabra residuos, porqué residuos bien gestionados son recursos».

En esa misma línea comentó que es importante conocer sobre cómo separar correctamente los residuos por un lado se encuentran los residuos reciclables (cartones, plásticos, latas, vidrios, etc) y por otro los residuos orgánicos que son todos aquellos que quedan después que nos alimentamos.

“En este sentido, le mostramos a los chicos los distintos métodos que tenemos para compostar, que podemos a partir de una caja de cartón, en un balde de pintura perforado, promocionamos el método CCC, que es un canasto de ropas perforado con cartón y después tenemos las composteras de madera. Cuando uno habla de contaminación ambiental, por ahí piensa en la contaminación de los océanos, Amazonas, pero es algo que directamente nos impacta desde la salud”, manifestó.

El modelo sustentable y circular, como mecanismo para re-pensar el actual modelo de desarrollo, demostró ser un poderoso nuevo marco, capaz de generar soluciones creativas y estimular la innovación. A Través de este Plan, se persiguen los siguientes objetivos: Reducir residuos y desperdicio, Conservar recursos, Fomentar innovación sostenible, Proteger la biodiversidad, Mitigar el cambio climático, Generar empleo y crecimiento económico, Promover la equidad social, Disminuir la contaminación, entre otros.