Sáenz Peña : Subió a un árbol y no pudo bajar , lo rescataron los Bomberos

El joven de 18 años no podía bajar del eucaliptus, los Bomberos utilizaron todo su equipamiento de rescate y lograron dejarlo en tierra firme.

Ayer por la tarde los efectivos acudieron al predio del Inta, fueron alertados sobre una persona que corría riesgo en las alturas ya que subió a un árbol y no podía bajar.

Al llegar, observaron en la cima de un árbol Eucaliptus, alrededor de 40 metros de altura un joven que se encontraba asustado y el miedo no lo dejaba moverse.

Entonces los agentes hicieron uso de todas sus herramientas y aptitudes para rescatarlo, primero charlaron con el para calmarlo, luego subieron y le colocaron elementos de seguridad, como así también correajes para poder bajarlo.

Finalmente, el joven de 18 años en tierra firme, confesó que había subido al árbol como un juego, pero no tuvo en cuenta los riesgos, prometió no volverlo a hacer ya que sintió mucho miedo. Agradeció a los agentes que pudieron calmarlo y ayudarlo.

