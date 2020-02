Sàenz Peña: Solicitan colaboración para dar con el paradero de un adolescente de 14 años

Este martes por la noche una mujer domiciliada en el Bº Mitre denuncio que tiene como hijo al menor NAHUEL ELIAS, de 14 años quien desde la noche del lunes 3 de febrero no vuelve a su hogar.

Manifiesta que Nahuel se encontraban en el domicilio de su abuela domiciliada en el mismo barrio junto a ella y su hermano de 16 años de edad, el adolescente le manifiesta que iría a su hogar , por lo que la denunciante accede , Siendo horas 22:30 estimativamente, la mujer se dirige a su domicilio y noto que NAHUEL, no se encontraba por lo que pensó que se dirigió al domicilio de algún amigo de la zona.

Posteriormente la dicente al observar que nunca se presentaba en su domicilio, esta decidió salir a buscarlo junto con su otro hijo, se dirigió hasta el domicilio de su madre, como así también a todos los lugares donde pudiera concurrir y no lo encontró así también por la zona del barrio.

Agrega que al ingresar al su dormitorio para visualizar si llevo consigo alguna prenda de vestir pudo apreciar que todas su ropa se encontraba allí. Agrega que al momento de irse del domicilio de su madre el mismo vestía con una Chomba color rosado, con rayas horizontales color blanco, con un short playero color azul con blanco y una zapatilla Nike, color negro con la insignia de ambas en su parte lateral.

NAHUEL es de test morocha, de contextura delgada, de 1,56 Mtrs aproximadamente, de cabello corto castaño, no posee tatuajes, ni cicatrices, posee cuenta de Facebook , no posee Teléfono Celular. Agrego que este tiene problemas de adicción a estupefacientes y que es la primera vez que sucede este tipo de cosas.

Autoriza fotográfica de NAHUEL, para mayor ilustración. Se activo el protocolo de búsqueda de persona.

